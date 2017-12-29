Ксения Собчак: бойкот выборов – это "бредовый протест"

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак заявила, что готова принять участие в акции протеста в Москве, которую намерен провести 28 января оппозиционер Алексей Навальный, если она "будет санкционированной".

При этом в интервью сайту "Idel.Реалии" Собчак высказалась резко против идеи бойкота президентских выборов или "электоральной забастовки", которую намерены организовать сторонники Навального. "Это бредовый протест, он лишен смысла", – сказала Собчак, отметив, что Навальный призывами к бойкоту раскалывает оппозицию.

Собчак осудила недопуск Алексея Навального на выборы, однако заявила, что нельзя сводить оппозиционную деятельность только к фигуре Навального. Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", заявила, что ее главная цель – добиться перемен в России мирным путем. "Я надеюсь стать для оппозиции и уличного протеста такой приемлемой фигурой, чтобы дать возможность организоваться большой правой силе", – сказала, в частности, Собчак.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Оппозиционера Алексея Навального не допустили к участию в них, поводом послужила его судимость. Ксении Собчак, для того чтобы ее кандидатура была зарегистрирована, необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей.