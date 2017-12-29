А Яшин выйдет?

Скопируйте и вставьте размещенный внизу код. Код изменен согласно вашему выбору
Текст скопирван
Video size
Эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"
Как Илья Яшин, оппозиционный лидер и московский муниципальный депутат, проводил 24 декабря праздник "День свободных выборов".
Власти пытались помешать ему, и Яшин уже приготовился к тому, что его задержат. Однако "День свободных выборов" провели, на него пришли сотни людей.
Через несколько дней Яшина все-таки задержали и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Хроника подготовки и проведения акции – в фильме Зоси Родкевич и Андрея Киселева.
Получать уведомления о новых фильмах проекта "Признаки жизни" по электронной почте
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.