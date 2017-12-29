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Признаки жизни

А Яшин выйдет?

А Яшин выйдет?
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Фильм Зоси Родкевич и Андрея Киселева

Эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"

Как Илья Яшин, оппозиционный лидер и московский муниципальный депутат, проводил 24 декабря праздник "День свободных выборов".

Власти пытались помешать ему, и Яшин уже приготовился к тому, что его задержат. Однако "День свободных выборов" провели, на него пришли сотни людей.

Через несколько дней Яшина все-таки задержали и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Хроника подготовки и проведения акции – в фильме Зоси Родкевич и Андрея Киселева.

Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube

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