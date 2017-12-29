В Иране жители нескольких городов провели протестные демонстрации

Иранская полиция разогнала антиправительственную демонстрацию городе Керманшах на западе Ирана. Арестованы десятки протестующих. Первоначальные лозунги против роста цен вскоре переросли в политичекие, а манифестации распространились на несколько городов, сообщает Радио Фарда.

Полуофициальные иранские новостные агентства Fars и Mehr сообщили о трёхстах участниках манифестации в Керманшахе. Они требовали освобождения политзаключённых и скандировали "Свобода или смерть".

Днём ранее сотни жителей города Мешхед с населением около трёх миллионов, устроили акции протеста против роста цен. Экономические требования переросли в антиправительственные.

На кадрах, распространённых в социальных сетях, видно, как жители Керманшаха скандируют на центральной площади: "Смерть диктатору". Среди других лозунгов протестующих - "Народ живёт в бедности, а лидер пытается действовать как Бог". Демонстранты не называли по именам ни верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, ни президента Хассана Роухани, однако, по всей видимости, недовольство протестующих было направлено именно против них.

Среди городов, в которых произошли демонстрации, называются Решт, Казвин, Кум, Исфаган.