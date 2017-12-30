Браудер призвал приостановить членство РФ в Интерполе

Основатель и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе за "вопиющее злоупотребление" механизмами работы этой организации. Об этом британский финансист написал в твиттере.

По словам Браудера, Россия в шестой раз подала заявку на его арест в Итерпол, несмотряна то, что предыдущие пять запросов были отклонены как политически мотивированные.

Накануне Тверской суд Москвы заочно приговорил главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более трех миллиардов рублей. Обстоятельства дела относятся к 1996 году. После этого генпрокуратура России направила в Интерпол очередной запрос на задержание и экстрадицию Браудера в Россию. В прокуратуре заметили, что Интерпол якобы готов вернуться к вопросу об экстрадиции финансиста с учетом новых обстоятельств.

Браудер является одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Недавно в него был внесен глава Чечни Рамзан Кадыров.