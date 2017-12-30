В Петербурге ранен сторонник "Артподготовки"

В Петербурге ранили активиста запрещенного в России движения "Артподготовка" Владимира Иванютенко. Об этом сообщает сайт "Медиазона" со ссылкой на соратников Иванютенко.

По данным издания, на Иванютенко напали у подъезда его дома. Активист получил несколько ножевых ранений, у него также повреждены внутренние органы. Перед тем как потерять сознание, оппозиционер якобы успел произнести слово "НОДовцы" (НОД – прокремлевское Национально-освободительное движение).

Сейчас Иванютенко находится в реанимации. Эту информацию "Медиазоне" подтвердили в одной из больниц Петербурга, однако состояние здоровья активиста не прокомментировали.

Иванютенко известен своей привычкой выходить на оппозиционные акции протеста в маске президента России Владимира Путина.