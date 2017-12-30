Северная Корея продолжит наращивать ядерный потенциал

Северная Корея не собирается отказываться от планов наращивать свой ядерный потенциал. Об этом Центральное телеграфное агентство Кореи. "Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников", — говорится в заявлении властей страны.

В конце декабря санкции в отношении КНДР расширили США. Совет безопасности ООН следом ввел новые санкции в отношении Пхеньяна в ответ на ракетные испытания баллистической ракеты в ноябре. Согласно резолюции ООН, объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР теперь уменьшатся по сравнению с нынешними показателями на 85%. Кроме того, все страны-участницы ООН в течение двух лет должны выслать своих территорий северокорейских рабочих.