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Северная Корея продолжит наращивать ядерный потенциал

Северокорейские ракетные испытания, ноябрь 2017 года

Северная Корея не собирается отказываться от планов наращивать свой ядерный потенциал. Об этом Центральное телеграфное агентство Кореи. "Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников", — говорится в заявлении властей страны.

В конце декабря санкции в отношении КНДР расширили США. Совет безопасности ООН следом ввел новые санкции в отношении Пхеньяна в ответ на ракетные испытания баллистической ракеты в ноябре. Согласно резолюции ООН, объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР теперь уменьшатся по сравнению с нынешними показателями на 85%. Кроме того, все страны-участницы ООН в течение двух лет должны выслать своих территорий северокорейских рабочих.

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