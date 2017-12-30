Бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр стал рыцарем. Королева Елизавета II удостоила музыканта рыцарского звания под его настоящим именем – Ричард Старки.

Ринго наградили за его музыкальные заслуги. Звание рыцаря позволит ему прибавить к своему имени приставку "сэр".

Старру 77 лет. Он играл в составе The Beatles с 1962-го по 1970 год. Сейчас он продолжает выступать с сольными проектами. Другого участника легендарного квартета – Пола Маккартни – королева возвела в рыцари еще 20 лет назад.

Елизавета II удостоила звания рыцаря и сооснователя группы Bee Gees Барри Гибба. Он получил его за достижения в музыке и вклад в благотворительность.