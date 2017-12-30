ФСБ установила личность исполнителя теракта в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ выяснили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в супермаркете "Перекресток". Он задержан, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В Совете Федерации назвали "пиаром" заявление запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" о причастности джихадистов к взрыву в Петербурге.

Как сообщает РИА Новости, подозреваемый передан в Следственный комитет для продолжения следственных действий.

Речь идёт о жителе Санкт-Петербурга 35-летнем Дмитрии Лукьяненко, сообщает "Интерфакс" Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age) — "Новая эра", — сказал собеседник агентства.

Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря. Мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек, восемь из них остаются в больницах.