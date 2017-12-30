Умер Иосиф Горбаневский, самый младший участник протеста 1968 года на Красной площади

Вчера ушел от нас Осик Горбаневский, мой брат по Красной площади (25 августа 1968 года на Красной площади состоялась акция протеста против советского вторжения в Чехословакию. Демонстрация проходила под лозунгом "За нашу и вашу свободу". – Ред.) Он был самым молодым из нашей семерки-восьмерки, но где-то самым главным. Без него, лежавшего в детской коляске на наших лозунгах, она вряд ли могла бы состояться. Кремль и его отборная свора дрессированных псов слишком ждали и боялись. Его отец, молодой физик Павел Литвинов был организатором демонстрации. Мать – поэтесса Наталья Горбаневская – ее душой.

Не дожил несколько месяцев до 50-летия, к которому готовились в России и Чехии те, кто считал ее частью своего духовного наследства. Семья Оси, Жозефа Горбаневского воспринимала жизнь и отражала ее в своем творчестве через искусство. Мать – удивительная, неподражаемая Наталья Горбаневская – в поэзии.

Старший сын, Ясик, талантливый, вечно ищущий художник – в живописи. Сам Ося избрал жанр, в котором эти две музы гармонично слились, сопровождаемые нежной, проникновенной музыкой.

С детства выжатый из родной России, Иосиф, пораженный тонкой красотой и неожиданным богатством встреченного, стал человеком вселенной. Его второй родиной – юг Франции. История страны, ее язык, культура, живописное наследство ее природы и недавно раскрытые тайны истоков ее красоты стали частью его существа. Он стал ее певцом.

Его естественная, природная скромность гармонически сочеталась с обостренным чувством собственного достоинства, отсутствием болезненной и мелочной реакции на внешние раздражители и нарочито неброской, но глубокой любовью к людям, природе, искусству.

Как прекрасна была его нежная любовь к жене Эльзе, к дочерям!

Он любил жизнь, но расстался с ней с удивительным мужеством.

Осе Горбаневскому с самого рождения было суждено прожить красивую жизнь. Он останется в памяти как один из символов нашего движения.

Виктор Файнберг, ветеран диссидентского движения в СССР, борец против карательной психиатрии, филолог