Библиотека Конгреса США прекращает собирать посты из Twitter

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Библиотека Конгресса США объявила о прекращении сбора и хранения всех публикаций в Twitter – как она это делала на протяжении 12 лет. Это связано с новыми правилами, введёнными администрацией Twitter, по которым допускается публикация пользователями более длинных постов, фотографий и видео.
Библиотека заявила, что собирала твиты, чтобы сохранить для будущих поколений особенности начального периода развития социальных медиа. Ныне эта задача выполнена, утверждают в Библиотеке Конгресса США. Некоторые новые твиты всё же будут сохраняться в архивах библиотеки, однако после предварительного отбора.
Библиотека Конгресса США считается крупнейшей библиотекой мира. Она хранит более 38 миллионов книг, 14 миллионов фотографий и более 3 миллионов 600 тысяч аудиозаписей.
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