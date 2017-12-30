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Новости - мир

Библиотека Конгреса США прекращает собирать посты из Twitter

Библиотека Конгресса США объявила о прекращении сбора и хранения всех публикаций в Twitter – как она это делала на протяжении 12 лет. Это связано с новыми правилами, введёнными администрацией Twitter, по которым допускается публикация пользователями более длинных постов, фотографий и видео.

Библиотека заявила, что собирала твиты, чтобы сохранить для будущих поколений особенности начального периода развития социальных медиа. Ныне эта задача выполнена, утверждают в Библиотеке Конгресса США. Некоторые новые твиты всё же будут сохраняться в архивах библиотеки, однако после предварительного отбора.

Библиотека Конгресса США считается крупнейшей библиотекой мира. Она хранит более 38 миллионов книг, 14 миллионов фотографий и более 3 миллионов 600 тысяч аудиозаписей.

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