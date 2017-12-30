В Иране продолжаются протестные митинги, несмотря на запреты

Правительство Ирана призвало граждан не участвовать в "незаконных митингах". Несмотря на это антиправительственные протесты в субботу вновь прошли в нескольких городах страны. За последние трое суток арестованы десятки человек из числа демонстрантов, выступающих против коррупции и падения уровня жизни.

После двух дней активных выступлений, в субботу небольшие группы продолжали собираться у Тегеранского университета и в других местах, сообщает Би-би-си.

Министр внутренних дел Абдолреза Рахмани-Фазли призвал людей не участвовать в митингах. По его словам, "они создадут проблемы для самих себя и других граждан".

Иранские власти обвиняют в разжигании протестных настроений неких "контрреволюционеров" и иностранных агентов.

30 декабря, в субботу, в нескольких городах прошли также и митинги в поддержку политики правительства. Они были запланированы еще до начала антиправительственных протестов и приурочены к восьмой годовщине подавления крупных демонстраций протеста 2009 года в Иране.