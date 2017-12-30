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31 декабря прекращает работу правозащитный портал HRO.org

Андрей Блинушов на одной из акций рязанского отделения правозащитного просветительского общества "Мемориал" (архив)

Российский правозащитный портал HRO.org 31 декабря 2017 года прекращает свою работу. Все его сотрудники увольняются. Таково официальное решение председателя Рязанского "Мемориала" и главного редактора портала Андрея Блинушова.

В последнее время заметно ухудшилось финансирование этого старейшего специализированного всероссийского ресурса информации и просвещения. Журналист и писатель Вера Васильева, сотрудник HRO.org рассказала Радио Свобода, что портал вынужден вести отчетность как "иностранный агент", а это не только затраты времени, но и, в частности, платный аудит, что для некоммерческой организации весьма проблематично. Время и деньги стали всё больше уходить на систематическую защиту своих интересов в судах разных уровней. Это вынудило редакцию закрыть проект HRO.org.

В дальнейшем сайт и его архив продолжат существование как волонтерский проект частных лиц. Время от времени на сайте будут появляться, в частности, новости о правах человека и правозащитниках, но уже реже и только наиболее важные. Рязанский "Мемориал" также остаётся действующим, но ярлык "иностранный агент" с него не снят, а значит и проблемы, созданные российским законодательством, остаются.

В прошлом году Андрей Блинушов дал интервью для Радио Свобода, оно называлось "Правозащитники, правоохранители, охранители...". https://www.svoboda.org/a/27495277.html Тогда наступление на портал и Рязанский "Мемориал" только началось. И правозащитники надеялись, что открытость и присутствие в информационном пространстве поможет им выжить.

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