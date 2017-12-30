31 декабря прекращает работу правозащитный портал HRO.org

Российский правозащитный портал HRO.org 31 декабря 2017 года прекращает свою работу. Все его сотрудники увольняются. Таково официальное решение председателя Рязанского "Мемориала" и главного редактора портала Андрея Блинушова.

В последнее время заметно ухудшилось финансирование этого старейшего специализированного всероссийского ресурса информации и просвещения. Журналист и писатель Вера Васильева, сотрудник HRO.org рассказала Радио Свобода, что портал вынужден вести отчетность как "иностранный агент", а это не только затраты времени, но и, в частности, платный аудит, что для некоммерческой организации весьма проблематично. Время и деньги стали всё больше уходить на систематическую защиту своих интересов в судах разных уровней. Это вынудило редакцию закрыть проект HRO.org.

В дальнейшем сайт и его архив продолжат существование как волонтерский проект частных лиц. Время от времени на сайте будут появляться, в частности, новости о правах человека и правозащитниках, но уже реже и только наиболее важные. Рязанский "Мемориал" также остаётся действующим, но ярлык "иностранный агент" с него не снят, а значит и проблемы, созданные российским законодательством, остаются.

В прошлом году Андрей Блинушов дал интервью для Радио Свобода, оно называлось "Правозащитники, правоохранители, охранители...". https://www.svoboda.org/a/27495277.html Тогда наступление на портал и Рязанский "Мемориал" только началось. И правозащитники надеялись, что открытость и присутствие в информационном пространстве поможет им выжить.