В Иране усилились уличные протесты против властей

В Иране усилились антиправительственные уличные протесты после того, как двое демонстрантов были застрелены в городе Доруд. Информационные агентства сообщают, что протесты начались с недовольства повышением цен на продукты питания, прежде всего на яйца и домашнюю птицу. По сообщениям в социальных сетях, 30 декабря в городах, таких как Тегеран, Шахр-э-Корд, Керманшах и Занджан, также разразились протесты.

Демонстрации продолжаются уже три дня и стали крупнейшим и наиболее серьезным вызовом для властей с 2009 года после президентских выборов, на которых победил тогдашний президент Махмуд Ахмадинежад.

В социальных сетях 30 декабря был размещен видеоролик, показывающий двух молодых людей после того, как они были застрелены полицией специального назначения. Радио Свободная Европа/Радио Свобода не смогли проверить подлинность видео, однако "Голос Америки" определил жертв как Хамзе Лашни и Хоссейну Решно. "Голос Америки" сообщил, что репортер Персидской службы разговаривал с их семьями. На видео показан протестующий, который кричал: "Я убью всех, кто убил моего брата!"

Всплеск насилия начался одновременно с митингами, которые проходят при поддержке государства, чтобы отметить конец беспорядков, потрясших страну в 2009 году. Государственное телевидение сообщило о проправительственных митингах в некоторых городах. Антиправительственные протесты быстро распространились на многие города, где сотни протестующих повторяли лозунги против исламского духовенства и верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Некоторые из них также скандировали лозунги против внешней политики Ирана, которая поддерживает режим президента Сирии Башара Асада.

В сообщениях из Ирана говорится, что в некоторых городах протестующие поджигали правительственные здания и полицейские машины. На видео в социальных сетях из города Мешхед показывается, как демонстранты опрокидывают полицейскую машину и поджигают полицейские мотоциклы.