Украина вводит биометрический контроль на границе

С 1 января 2018 года вступают в силу новые правила въезда на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства. Они были приняты в июле Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) и в начале сентября введены в действие указом президента Петра Порошенко. Теперь при прохождении пограничного контроля фиксируются биометрические данные. Ужесточение режима пересечения границы касается государств "миграционного риска".

Осенью 2107-го в обновленный список таких 70 государств, в котором фигурируют, в частности, Ангола, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Киргизия, Шри-Ланка, украинское правительство внесло и Российскую Федерацию. Граждане РФ, естественно, не являются для Украины потенциальными мигрантами, но таким образом Киев получил дополнительные инструменты для отслеживания граждан, которые в условиях "гибридной войны" могут представлять угрозу безопасности Украины.

Накануне Нового года 157 украинских пограничных контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) были оборудованы специальными системами контроля. Они появились на всех пунктах пропуска на границе с РФ. Украинские пограничники смогут пользоваться и мобильными комплексами, которые будут переезжать от одного КПВВ к другому, в зависимости от загрузки. Разработка и внедрение системы биометрических данных оценивается в 532 миллиона гривен (около 19 миллионов долларов. – РС). Вся техника и программное обеспечение – американских и французских производителей.

"Другие страны для запуска такой системы имели 3–4 года, у нас же было всего 4 месяца, потому что это очень масштабный проект, который предусматривал не только обустройство пунктов пропуска аппаратурой, но и создание системы шифрования данных, их передачи и хранения, ограждения от какого-либо несанкционированного взлома", – рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, такие же системы со временем появятся на границе с Белоруссией и Молдавией и после этого – на остальных участках границы. Через год систему биометрического контроля в Украине планируют усовершенствовать, добавив к сканированию пальцев и систему идентификации по сетчатке глаза.