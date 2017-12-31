Непал: запрещены самостоятельные восхождения на горные вершины

В Непале иностранным путешественникам будут запрещены самостоятельные восхождения на Эверест и другие горы. Об этом официально объявлено в Катманду.

Как сообщил агентству AFP 30 декабря официальный представитель министерства культуры, туризма и гражданской авиации Махешвор Неупане, одобрены изменения в правилах в отношении альпинизма в целях повышения безопасности.

Многие альпинисты пытались совершать восхождения в горы Непала самостоятельно, и это приводило к трагическим результатам. Уэли Стек, опытный швейцарский альпинист, погиб в апреле, когда он поскользнулся и упал с хребта во время одиночного восхождения на пике Нупце, соседнем с Эверестом. Представители властей считают, что это решение поможет предоставить дополнительные рабочие места непальским гидам. Кабинет также ввел запрет для двойных ампутантов и слепых альпинистов, что вызвало возмущение некоторых инвалидов.

В Непале находятся восемь из 14 вершин мира, которые превышают 8 тысяч метров. Около 450 альпинистов – 190 иностранцев и 259 непальцев – достигли вершины Эвереста с южной стороны в 2016 году.