Минфин России удалил данные о зарплатах министров

Министерство финансов России удалило со своего сайта данные, в которых содержится информация о зарплате федеральных министров в 2016 г. Об этом сообщает РБК.

Ранее министерство опубликовало данные, среди которых впервые были названы среднемесячные зарплаты в федеральных госорганах. Самую высокую зарплату в правительстве получал в прошлом году министр финансов Антон Силуанов. Из этих данных следовало, что его зарплата составляет 1,73 миллиона рублей в месяц.

Зарплата министра экономического развития в 2016 году составляла 1,27 миллиона рублей. В ноябре прошлого года эту должность занял Максим Орешкин вместо Алексея Улюкаева. Зарплата министра энергетики Александра Новака в 2016 году составляла 1,16 миллиона рублей. В данных не было информации о зарплатах в правоохранительных ведомствах и спецслужбах – Минобороны, МВД, ФСБ и Службе внешней разведки, а также о зарплате президента России.

Все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства, отмечает РБК.