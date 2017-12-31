В Джалалабаде при взрыве террориста-смертника погибли 15 человек

В результате взрыва террориста-самоубийцы на похоронах в афганском городе Джалалабад в воскресенье погибли по меньшей мере 15 человек и ранены 13 человек. Об этом сообщил представитель губернатора. Он сказал, что нападавший взорвал себя, когда люди собрались на похороны бывшего губернатора на городском кладбище.

Взрыв произошел через несколько дней после того, как в Кабуле по меньшей мере 41 человек были убиты и более 80 ранены в четверг в результате теракта-самоубийства в шиитском культурном центре.

Экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещенная в России) взяла на себя ответственность за это нападение, ставшее одним из худших в течение нескольких месяцев.

Подкрепленные интенсивными воздушными ударами США, афганские правительственные войска заявляют о наращивании своих успехов в боевых действиях против талибов и других группировок, включая "Исламское государство", однако нападения на гражданские объекты в Афганистане продолжаются и приводят к большим потерям.