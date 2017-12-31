Томск: коммунисты вышли на пикет против запрета акций протеста

В Томске коммунисты сегодня вышли на пикет против запрета акций протеста в центре города. От чиновников мэрии собравшиеся потребовали соблюдения 31-й статьи Конституции, которая позволяет гражданам проводить мирные собрания. По мнению организаторов пикета, мэр города и депутаты должны отказаться от своей инициативы о запрете публичных мероприятий на площади Новособорной и в других местах.

"Мы считаем, что категорически неверно не давать людям возможность высказаться, донести свою позицию до власти. Мы не экстремисты, мы хотим мирно собираться в соответствии с Конституцией", – заявил корреспонденту "Сибирь.Реалий" организатор акции, депутат гордумы Андрей Петров.

На пикет пришли более 30 человек. Петров сообщил, что в администрации города отказались согласовать проведение этой акции в центре города и перенесли мероприятие в другой район.

Инициатива запрета митингов в январе 2018 должна быть рассмотрена профильным комитетом и собранием думы. В региональном отделении КПРФ заявили, что будут выступать против этой инициативы и призывают к этому других депутатов.

Ранее мэр Томска Иван Кляйн выступил с предложением запретить протестные акции на нескольких городских площадях в центре. Он считает, что в городе достаточно мест для митингов и пикетов. Кроме того он заявил, что оппозиционерам отказывают в проведении мероприятий в городе на законных основаниях. Инициатива была внесена в план законотворческой деятельности городских депутатов на следующий год.

Позже председатель томской думы Сергей Панов заявил, что депутаты намерены отказаться от идеи полностью запретить протестные акции в центре города. Этот вопрос, скорее всего, не будут рассматривать после реакции СМИ на опубликованный план.