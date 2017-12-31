В Иране ограничен доступ к приложениям Instagram и Telegram

В Иране ограничен доступ к популярным приложениям для обмена фотографиями и сообщениями Instagram и Telegram на мобильных телефонах. Об этом сообщают иранские СМИ в воскресенье, после трех дней протестов во многих городах.

Согласно сообщениям информационного агентства ISNA и других средств массовой информации, доступ к Telegram, которое правительство Ирана обвинило в том, что оно используется для разжигания насилия во время протестов, было сокращено в начале дня в воскресенье. Министр связи Мохаммад-Джавад Азари Джахроми обвинил канал Телеграм в том, что он "контрреволюционен" и поощряет "использование коктейлей Молотова, вооруженное восстание и социальные беспорядки".

"Если контрреволюционеры хотят использовать эту атмосферу для создания беспорядков, естественно, Верховный совет национальной безопасности примет меры", – сказал он в интервью государственному телеканалу.

Генеральный директор Telegram Павел Дуров подтвердил блокировку канала.

В ходе продолжающихся третью ночь беспорядков в Иране произошли массовые демонстрации по всей стране, в ходе которых два человека были убиты и десятки арестованы.