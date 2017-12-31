Бывший директор "Мегафона" выкупил телевизионные активы Усманова

Бизнесмен Иван Таврин выкупил телевизионные активы Алишера Усманова, сообщает агентство RNS со ссылкой на представителя компании USM Елена Мартынова. Речь идет о покупке компанией Таврина ("ЮТВ Группа") доли Алишера Усманова в компании "Новый Медиа Холдинг". Таким образом, Иван Таврин выкупил телеканалы СТС, "Домашний" и ряд других. Ранее сделка была согласована Федеральной антимонопольной службой.

Телевизионные активы никогда не являлись профильными для компании Усманова, заявлял ранее член совета директоров USM Holdings Иван Стрешинский. Что касается Ивана Таврина, то такие активы для него "всегда находились в приоритете". Заключенная сделка открывает для Таврина "новые перспективы".

Российский медиаменеджер Иван Таврин был создателем, акционером и руководителем нескольких медиакомпаний России. С 2012 по 2016 год он также работал на посту генерального директора телекоммуникационной компании "МегаФон".