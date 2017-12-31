Президент Ирана высказался в пользу "законной критики и протестов"

Президент Ирана Хасан Роухани впервые отреагировал на протесты, которые уже четвертый день проходят в его стране. На заседании кабинета министров в воскресенье, 31 декабря, он осудил проявления насилия и повреждения общественной собственности, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

Ранее 31 декабря власти Ирана заблокировали в стране социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram, объяснив свое решение тем, что блокировка нужна "для поддержания мира и безопасности граждан". Позднее стало известно, что накануне, 30 декабря, в ходе протестов в Тегеране были задержаны 200 человек, 40 из которых власти назвали "предводителями незаконных собраний".

В связи с массовыми протестами в Иране министерство иностранных дел ФРГ в воскресенье, 31 декабря, призвало власти страны уважать права демонстрантов и проявить "благоразумие" в связи с протестами.

Массовые протесты начались в ряде иранских городов в четверг, 28 декабря. Изначально они были направлены против экономической политики Ирана и высокой стоимости жизни, затем участники протестов начали выражать недовольство правительством страны. В субботу, 30 декабря, два демонстранта погибли в городе Доруд на западе Ирана, власти обвиняют в произошедшем боевиков джихадистской организации "Исламское государство".