В Новосибирске строитель, требовавший зарплату, замерз и попал в больницу

В Новосибирске строителя, который три дня провел на площадке строительного крана, требуя выплатить долги по зарплате, доставили в больницу с обморожением. Об этом сообщает сайт "МБХ-медиа".

Новосибирец забрался на 90-метровый башенный кран утром 28 декабря. 30 декабря там отключили электричество, чтобы заставить его спуститься. Однако, по словам коллеги, протестующему строителю терять нечего, и это единственный способ обратить на себя внимание. Работодатель должен ему 140 тысяч рублей – заработную плату за четыре месяца.

Сотрудники этой строительной компании уже не первый раз требуют погасить долги по зарплате: в октябре на башенный кран забрались десять человек, в декабре – трое. Учредитель фирмы Владимир Коновалов отрицал наличие долгов по зарплате перед рабочими.