Макрон: нам нужно вернуть европейские амбиции

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Франция не сможет достичь процветания без Европы. Об этом заявил в своем первом новогоднем обращении к нации президент страны Эммануэль Макрон. Он назвал наступивший 2018 год решающим в борьбе за европейское будущее.
По словам Макрона, экономический, социальный и научный потенциал позволит Евросоюзу выступать на международной арене наравне Китаем и США. При этом ЕС должен отстаивать свои собственные ценности, отметил французский президент.
Макрон также отметил, что Франция продолжит принимать беженцев и помогать им. Однако она не в состоянии принять всех и должна делать это по общим правилам, считает президент. В области внутренней политики Макрон пообещал продолжение реформ и призвал граждан к единству.
"Нам нужно вернуть европейские амбиции, чтобы стать более суверенной, единой и демократической Европой" - сказал Макрон.
Макрон стал самым молодым президентом Франции после победы на выборах в мае 2017 года. На момент инаугурации ему было 39 лет. Главным соперником Макрона на выборах была лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Она выступала против углубления евроинтеграции.
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