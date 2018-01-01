La Stampa: в Турине взорвалась самодельная бомба

Четыре человека получили ранения в новогоднюю ночь в результате взрыва самодельной бомбы в Турине. Среди пострадавших – двое выходцев из Марокко и двое итальянцев. Об этом сообщает газета La Stampa. По данным издания, взрывное устройство было спрятано в мусорном баке.

La Stampa отмечает, что взрывной волной разбиты окна в 30 ближайших к месту взрыва домах. Повреждены четыре автомобиля.

Полицейские в ходе рейда после взрыва обнаружили еще 12 аналогичных устройств, а также патроны.