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La Stampa: в Турине взорвалась самодельная бомба

Армейский патруль на улицах Рима 30 декабря 2017 года

Четыре человека получили ранения в новогоднюю ночь в результате взрыва самодельной бомбы в Турине. Среди пострадавших – двое выходцев из Марокко и двое итальянцев. Об этом сообщает газета La Stampa. По данным издания, взрывное устройство было спрятано в мусорном баке.

La Stampa отмечает, что взрывной волной разбиты окна в 30 ближайших к месту взрыва домах. Повреждены четыре автомобиля.

Полицейские в ходе рейда после взрыва обнаружили еще 12 аналогичных устройств, а также патроны.

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