La Stampa: в Турине взорвалась самодельная бомба

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Четыре человека получили ранения в новогоднюю ночь в результате взрыва самодельной бомбы в Турине. Среди пострадавших – двое выходцев из Марокко и двое итальянцев. Об этом сообщает газета La Stampa. По данным издания, взрывное устройство было спрятано в мусорном баке.
La Stampa отмечает, что взрывной волной разбиты окна в 30 ближайших к месту взрыва домах. Повреждены четыре автомобиля.
Полицейские в ходе рейда после взрыва обнаружили еще 12 аналогичных устройств, а также патроны.
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