В Киеве прошло факельное шествие в день рождения Степана Бандеры

В центре Киева прошло "Факельное шествие", приуроченное к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. В марше участвовало примерно тысяча человек. Шествие организовали всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор" и Национальный корпус.

Участников марша во время движения по городу сопровождали служащие Национальной полиции, сообщают украинские СМИ. На площади Независимости прошёл митинг. Украинские националисты заявили, что "следят за каждым шагом власти".