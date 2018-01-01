В Киеве прошло факельное шествие в день рождения Степана Бандеры

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В центре Киева прошло "Факельное шествие", приуроченное к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. В марше участвовало примерно тысяча человек. Шествие организовали всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор" и Национальный корпус.
Участников марша во время движения по городу сопровождали служащие Национальной полиции, сообщают украинские СМИ. На площади Независимости прошёл митинг. Украинские националисты заявили, что "следят за каждым шагом власти".
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