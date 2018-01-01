Резервный фонд России прекратил свое существование

С 1 января 2018 года прекратил существование Резервный фонд России. Все дополнительные доходы российского бюджета отныне будут направляться в Фонд национального благосостояния. Резервный фонд был предназначен для финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов. Согласно данным Министерства финансов, на 1 декабря 2017 года его размер составил 995 миллиардов рублей.

Оба фонда были образованы девять лет назад в результате разделения Стабилизационного фонда.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) был условно разделен на две части: одна предназначалась для выплаты пенсий в долгосрочной перспективе, а вторая – для инвестиций в самоокупаемые инфраструктурные проекты. Согласно оценке главы Минфина Антона Силуанова, на 1 января размер ФНБ должен составить 3,8 триллиона рублей.