Трамп: финансовая помощь Пакистану была ошибкой

Президент США Дональд Трамп в своем первом в новом году твите обвинил некогда близкого американского союзника Пакистан в “обмане и надувательстве“.

“За последние 15 лет они получили от нас 33 миллиарда долларов, мы же ни получили от них ничего, кроме вранья; они принимают наших руководителей за идиотов“, написал Трамп.

Американский президент обвинил Исламабад в укрывательстве исламистских боевиков, с которыми США ведут войну в Афганистане, и обещал, что таким однобоким отношениям будет положен конец.

В ответ министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир-Хан написал в твиттере, что “его страна всегда была верным союзником США в борьбе с терроризмом, оказывая американским военным услуги связи, предоставляя в их распоряжение базы и делясь с ними разведдаными, однако американцы, со своей стороны, отблагодарили Пакистан только оскорблениями и недоверием“. Министр иностранных дел Асиф добавил, что Исламабад готов отчитаться публично за каждый цент, полученный от США.

В понедельник Белый дом сообщил, что не планирует передавать Пакистану 255 миллионов долларов по линии военной помощи, которые были утверждены еще в 2016 году. Админстрация требует от Пакистана покончить с деятельностью на территории страны группировок, близких движению Талибан, таких, как “Сеть Хаккани“, но Исламабад утверждает, что и так делает в этом направлении максимум возможного.