Под Киевом в реке найдено тело правозащитника Ирины Ноздровской

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В Киеве более 100 человек собираются прийти к зданию областного управления полиции с требованием найти убийц правозащитницы Ирины Ноздровской. Участники акции также намерены потребовать предоставить охрану несовершеннолетней дочери Ноздровской, которой неоднократно угрожали, говорится на странице акции в Фейсбуке.
Тело Ирины Ноздровской, пропавшей 29 декабря, было обнаружено накануне в реке под Киевом. Признаки насилия на теле отсутствовали. Глава профсоюза МВД Украины Илья Кива рассказал телеканалу "112 Украина", что Ноздровскую, по предварительным данным, сбросили в реку или она прыгнула сама. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, сообщили в полиции. Следствие не исключает, что убийство связано с правозащитной деятельностью Ноздровской.
Последние два года правозащитница, будучи юристом по образованию, занималась делом о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи. Ноздровская неоднократно выступала в суде, за что подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников. Она смогла добиться обвинительного приговора для Россошанского, ему дали семь лет лишения свободы. 27 декабря она сообщала, что Апелляционный суд Киевской области отправил дело на новое судебное рассмотрение.
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