В Калифорнии легализовано употребление марихуаны

Калифорния стала шестым американским штатом, где полностью легализовано употребление марихуаны. До этого ее использование было допустимо лишь по медицинским показаниям. Жители штата проголосовали за одобрение этого закона в ноябре 2016 года, одновременно с выборами президента США.

С 1 января жители Калифорнии старше 21 года имеют право хранить до одной унции (28 граммов) каннабиса или выращивать у себя дома до шести растений конопли. Магазинам розничной торговли для продажи данной продукции необходимо пройти серию проверок и получить соответствующую лицензию.

Противники закона утверждали, что он приведет к росту числа случаев вождения машины и аварий под воздействием наркотиков, а также будет стимулировать молодежь употреблять марихуану. В то же время для предпринимателей снятие ограничений может стать новой прибыльной индустрией с оборотом в миллиарды долларов.

В федеральном законе Соединенных Штатов каннабис по-прежнему классифицируется как запрещенное наркотическое средство.