В Калифорнии легализовано употребление марихуаны

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Калифорния стала шестым американским штатом, где полностью легализовано употребление марихуаны. До этого ее использование было допустимо лишь по медицинским показаниям. Жители штата проголосовали за одобрение этого закона в ноябре 2016 года, одновременно с выборами президента США.
С 1 января жители Калифорнии старше 21 года имеют право хранить до одной унции (28 граммов) каннабиса или выращивать у себя дома до шести растений конопли. Магазинам розничной торговли для продажи данной продукции необходимо пройти серию проверок и получить соответствующую лицензию.
Противники закона утверждали, что он приведет к росту числа случаев вождения машины и аварий под воздействием наркотиков, а также будет стимулировать молодежь употреблять марихуану. В то же время для предпринимателей снятие ограничений может стать новой прибыльной индустрией с оборотом в миллиарды долларов.
В федеральном законе Соединенных Штатов каннабис по-прежнему классифицируется как запрещенное наркотическое средство.
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