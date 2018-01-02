Депутата Бундестага подозревают в ненависти к мусульманам

Полиция Кёльна подозревает одного из ведущих политиков правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрикс фон Шторх в разжигании национальной розни после публикации сообщения в Twitter. Соответствующее заявление направлено в прокуратуру.

Фон Шторх возмутилась в Twitter публикацией кёльнской полиции о мерах предосторожности во время новогодних празднований на нескольких языках, включая арабский. "Они считают, что таким образом утихомирят варварские, осуществляющие групповые изнасилования орды мужчин-мусульман?" - написала она. После этого страницу политика заблокировали на 12 часов. Фон Шторх продублировала сообщение на своей странице в Facebook. Там оно также было заблокировано.

В полиции Кёльна заявили, что давно практикуют распространение важной информации на нескольких языках перед крупными мероприятиями. Полицейские считают, что такой подход помогает донести информацию до различных групп населения и способствует большему взаимопониманию.

По данным Deutsche Welle, в ночь на 1 января 2018 года полицейские не пропустили на празднование центр Кёльна 190 человек, 92 человека были задержаны.

Два года назад во время празднования Нового года в Кёльне сотни женщин подверглись нападениям. Утверждалось, что в числе подозреваемых были молодые люди североафриканского и арабского происхождения. После этого по всей Германии усилили меры безопасности во время массовых мероприятий. В канун 2018 года в Берлине перед Брандербургскими воротами впервые организовали огороженные "зоны безопасности" для женщин. Там работали сотрудники Красного Креста и полицейские.