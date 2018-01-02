В Риге полиция задержала журналиста российского канала ТВЦ

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В Риге задержан журналист российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев. Об этом он сам рассказал во вторник радиостанции Baltkom и российским информационным агентствам.
Полицейские сообщили журналисту, что в 2015 году министерство внутренних дел Латвии пожизненно запретило ему въезд на территорию страны. По словам Курлаева, сегодня при задержании ему показали документы, в которых говорилось "что-то об угрозах государству".
Анатолий Курлаев, прибывший в Ригу накануне, полагает, что его собираются депортировать. Он уточнил, что находится под конвоем в отделении полиции.
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