Писатель Константин Паустовский был кандидатом на Нобелевскую премию

Советский писатель Константин Паустовский был среди кандидатов на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году. Это следует из архивных документов, опубликованных Шведской академией. Списки номинантов на престижную премию сохраняют в секрете в течение 50 лет.

Как стало известно, имя российского писателя было предложено членом Шведской академии Эйвиндом Юнсоном. Однако Нобелевский комитет отклонил кандидатуру Паустовского. Об этом информирует агентство ТАСС.

Среди кандидатов на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году значатся 70 человек. Среди них – Сэмюэль Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда, Ясунари Кавабата, Грэм Грин, Уистен Хью Оден. В итоге в тот год престижную премию получил гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас "за яркое творческое достижение, в основе которого лежит интерес к обычаям и традициям индейцев Латинской Америки".