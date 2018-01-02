Президент Болгарии наложил вето на закон о коррупции

Президент Болгарии наложил вето на антикоррупционный закон, одобренный парламентом. Румен Радев заявил, что закон недостаточно строг для обеспечения эффективной борьбы с коррупцией.

С 1 января к Болгарии перешло место председателя Европейского союза, объединяющего 28 государств. Эту роль поочередно выполняет каждое союзное государство. Срок председательства в ЕС – полгода.

Болгария, балканская страна с населением более семи миллионов человек, присоединилась к Евросоюзу в 2007 году, но остается в числе беднейших европейских стран с наиболее высоким уровнем коррупции. Европейские партнеры неоднократно подвергали Софию критике за неспособность преодолеть коррумпированность власти и бизнеса и реформировать судебную систему.

Президент подчеркнул, что предлагаемый закон не обеспечивает защиту тех граждан, которые открыто выступают против коррупционеров. По мнению Румена Радева, это поощряет организованную преступность к запугиванию людей и расправ над теми, кто разоблачает нарушителей закона.

Парламент Болгарии теоретически может преодолеть вето президента и, рассмотрев вновь положения закона, оставить его без изменений, сообщает из Софии агентство Associated Press.