США готовят афганскую армию к наступательным действиям

Глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел в интервью агентству Associated Press 2 января заявил о ведущейся подготовке афганских сил к наступательным операциям. По словам генерала, когда настанет время, войскам предстоит перехватить инициативу для ведения боевых действий. В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженные силы Афганистана, обучаемые американскими инструкторами, будут всё сильнее наращивать давление на противника.

На востоке Афганистана в провинции Нангархар в бою погиб американский солдат, ещё четверо ранены. Инцидент произошёл 1 января, американское командование сообщило об этом на следующий день, 2 января.

Провинция Нангархар, имеющая общую, но уязвимую границу с Пакистаном, в последние годы стала укреплённым районом террористической группировки "Исламское государство". Агентство Reuters уточняет, что силы джихадистов значительно возросли с момента их объединения на востоке Афганистана со времени их появления здесь в начале 2015 года.

Отряды талибов и джихадистов в Нангархаре воюют друг с другом, но и те, и другие подвергаютя американским авиаударам.

США начали проводить военные операции в Афганистане в октябре 2001 года. С тех пор Вашингтон потерял 2 тысячи 350 человек, более 20 тысяч были ранены. Военная кампания США в Афганистане к настоящему времени обошлась, по оценкам Пентагона, в 680 миллиардов долларов.