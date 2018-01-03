СМИ: Китай хочет увеличить военную помощь Северной Корее

Китай предложил Северной Корее увеличение военно-экономической помощи, включая поставки новых классов ракет малой и средней дальности, при условии что Пхеньян воздержится от дальнейших испытаний ядерного оружия.

Соответствующий документ ЦК КПК с грифом “совершенно секретно“ был принят 15 сентября прошлого года, через 12 дней после последнего северокорейского подземного ядерного взрыва. Документ, опубликованный американской газетой The Washington Free Beacon, передал ей человек, связанный в прошлом с китайскими спецслужбами. Ни ЦРУ, ни посольство Китая в Вашингтоне не комментировали информацию газеты, не получившую пока независимого подтверждения.

Согласно документу, Китай не будет настаивать на том, чтобы КНДР ликвидировала существующий ядерный арсенал. Это противоречит официальной политике Пекина, направленной на превращение Корейского полуострова в безъядерную зону. Китай также обещает северокорейскому руководству ограничить применение торговых санкций, наложенных ООН, чисто “символическими“ мерами. Что касается запрета на банковские операции с КНДР, то Пекин гарантирует, что он затронет лишь китайские госбанки, находящиеся под контролем центрального правительства, а также ряд региональных банков.

Сообщение The Washington Free Beacon созвучно материалам, публикуемым южнокорейской прессой, о том, что Китай в обход санкций Совета Безопасности ООН продолжает поставлять нефть в КНДР.