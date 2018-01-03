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В США умер религиозный лидер мормонов Томас Монсон

Томас Монсон

В США на 91-м году жизни скончался религиозный лидер мормонов – шестнадцатый президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Монсон. Он умер во вторник в своем доме в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Об этом сообщает агентство Reuters.

Монсон занял свой пост в 2008 году, сменив Гордона Финкли. Кто теперь возглавит религиозную организацию, пока не сообщается.

Еще до вступления в должность Томас Монсон удостоился множества наград за свою общественную деятельность, в частности, за вклад в развитие добровольческого движения и системы образования.

"Бойскауты Америки" и Всемирная организация скаутов отметили наивысшими наградами заслуги Монсона, десятилетиями участвовавшего в жизни скаутского движения.

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