В Иране в ответ на протесты прошли проправительственные демонстрации

В нескольких городах в разных частях Ирана в среду прошли массовые демонстрации в поддержку властей страны – в ответ на стихийные акции протеста, которые продолжаются уже около недели.

Как сообщает агентство Reuters, демонстранты несли портреты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и скандировали лозунги, осуждающие участников акций протеста. Они обвиняли Соединенные Штаты, Саудовскую Аравию и другие страны в подстрекательствах к протестам. Хаменеи накануне возложил ответственность за протесты на "врагов Ирана".

Антиправительственные выступления начались в Иране 28 декабря и охватили многие районы страны. Изначально они проходили под экономическими лозунгами, но быстро приобрели политический характер. Участники стихийных манифестаций начали выражать открытое недовольство правительством и клерикальным режимом, а в некоторых случаях вступили в столкновения с полицией и проправительственными вооруженными отрядами. С начала протестов погибли не менее 20 человек. В Иране были заблокированы некоторые социальные сети и мессенджеры, через которые участники протестов координировали свои действия.

Президент США Дональд Трамп – жесткий критик властей Ирана – открыто поддержал участников акций протеста. "Когда придет время, вы увидите большую поддержку со стороны Соединенных Штатов", – обратился в среду президент США к участникам демонстраций в Иране.

Вашингтон настаивает на созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ростом насилия в Иране. Выступая во вторник на брифинге в ООН, постоянный представитель США Никки Хейли похвалила иранских демонстрантов за смелость и заявила, что протесты возникли стихийно и не были спровоцированы вмешательством извне.