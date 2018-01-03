"Альфа-банк" отказался от обслуживания предприятий российского ВПК

«Альфа-банк» прекращает обслуживание российских предприятий военно-промышленного комплекса из-за угрозы санкций со стороны США.

Об этом сообщил «Эху Москвы» первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев. «Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», — отметил Сысуев. Он подчеркнул, что предприятия оборонного комплекса составляли значительную часть кредитного портфеля «Альфа-банка».

Совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман ранее в интервью журналу «Форбс» на вопрос о том, как отразились санкции на обслуживании банком российских оборонных предприятий, ответил: "Конечно, мы оттуда ушли". Он подчеркнул, что ни у банка, ни у предприятий ВПК в связи с этим не возникло проблем.

Соединенные Штаты в связи с аннексией Крыма, войной на востоке Украины и предполагаемым вмешательством России в выборы президента США ввели санкции против ряда российских физических и юридических лиц, в том числе некоторых оборонных предприятий и государственных структур, таких как Федеральная служба безопасности. Закон, принятый в прошлом году Конгрессом, предполагает, что американская администрация может расширить санкционный список за счет лиц и организаций, сотрудничающих с российскими силовыми структурами и военно-промышленным комплексом.