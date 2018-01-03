Стив Бэннон: встреча сына Трампа с россиянами "похожа на измену"

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на бывшего главного стратега своей администрации Стивена Бэннона - после того, как Бэннон назвал встречу сына Трампа с российскими лоббистами во время предвыборной кампании "непатриотичным" поступком, похожим на "измену".

В заявлении Трампа говорится, что Бэннон, который был одним из руководителей его кампании в последние месяцы перед выборами, а затем несколько месяцев занимал высокий пост в Белом доме, "потерял рассудок". Президент обвинил Бэннона в раздувании своих заслуг и в организации утечек в СМИ о деятельности администрации. В заявлении также говорится, что Бэннон - издатель крупнейшего правоконсервативного сайта Breitbart - не представляет интересы избирателей Трампа, а представляет только сам себя.

Ранее газета The Guardian процитировала слова Бэннона из готовящейся к выходу в печать книги журналиста Майкла Вульфа "Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа", касающиеся встречи Дональда Трампа-младшего и других близких к Трампу лиц с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы располагала материалами, компрометирующими Хиллари Клинтон - соперницу республиканца на президентских выборах. Эта встреча стала предметом повышенного интереса как Конгресса, так и специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в выборы президента США и возможные контакты команды Трампа с россиянами. В книге также содержатся слова Бэннона о том, что расследование Мюллера сосредоточится на поисках доказательств возможных финансовых махинаций сотрудников штаба Трампа.

Стив Бэннон, который покинул Белый дом в августе 2017 года, пока не прокомментировал заявление президента.