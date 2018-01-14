Комикс про иноcтранных агентов.

Почему граждане России опасаются “иностранных агентов”? Почему люди откровенно боятся говорить о пытках в полиции и в заключении? “Иностранный агент” в комиксах: реальные истории, которые легли в основу сценариев для комиксов выставки “Новый активизм”. Дискуссия “Комикс на стыке гражданской активности и искусства”. Документальные комиксы на основе конкретных дел, которые ведут юристы организаций, защищая пострадавших от нарушений прав человека. Работы-рассуждения и притчи о моральных ценностях. Человеческое достоинство и ценность каждой жизни. Арт-активизм, социальный комикс и панк-карикатура. Антивоенный комикс из Киева и рассказ о правителе и докторе из Дагестана.

Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра; кураторы выставки “Новый активизм” Наталья Таубина, директор фонда защиты гражданских прав “Общественный вердикт”, и Алексей Иорш, художник комикса, график, основатель студии КОМ; художники Анастасия Васильева (Намида), Петербург, и Дарья Петушок, Челябинск.

Ведет программу Елена Фанайлова