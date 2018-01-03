Габриэль: миссию в Донбассе можно согласовать до выборов в РФ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время визита в Киев заявил, что надеется на то, что удастся согласовать "реалистичный и приемлемый мандат" миротворческой миссии ООН в зоне конфликта на востоке Украины еще до выборов президента России - 18 марта 2018 года. По словам Габриэля, миротворцы должны быть размещены на всей территории, неподконтрольной украинским властям, а не только на линии соприкосновения, на чем настаивает Россия.

На пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным глава МИД Германии вновь выступил за выполнение Минских соглашений, подчеркнув, что установление прочного перемирия должно предшествовать политическому урегулированию.

Зигмар Габриэль выразил сомнение в том, что поставки США оружия Украине помогут разрешению конфликта. Павел Климкин в ответ заявил, что это оружие "не будет использоваться в атакующих действиях", а только для обороны.

Климкин также обратил внимание Габриэля на то, что ряд немецких компаний ведут бизнес в аннексированном Крыму - вопреки санкциям.

Глава МИД Германии посещает Украину с двухдневным визитом. В четверг он намерен приехать в Мариуполь, город в Донецкой области, находящийся неподалеку от линии разграничения между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами.