Генсек ООН призвал к прекращению насилия в Иране

В ряде городов Ирана вечером в среду продолжились массовые антиправительственные выступления. В соцсетях появились фотографии и видео новых акций протеста.

Власти заявляют о том, что протесты идут на убыль. В нескольких городах размещены силы Корпуса стражей исламской революции. В ряде мест продолжаются уличные столкновения. Согласно официальному сообщению, на западе Ирана трое их бойцов погибли в столкновениях с демонстрантами. Общее число жертв среди демонстрантов превысило 20, сотни людей арестованы.

Демонстрации в Иране продолжаются уже неделю. Они начались под экономическими лозунгами, однако вскоре их сменили политические, направленные против руководства страны и самого режима исламской республики. В среду в нескольких городах прошли массовые проправительственные демонстрации. Власти обвиняют зарубежные силы в подстрекательстве к протестам.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить насилие. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хуссейн призвал власти Ирана соблюдать права протестующих.

Президент США Дональд Трамп в среду вновь выступил в поддержку участников акций протеста, заявив, что Соединенные Штаты окажут им помощь, "когда придет время". Информационные агентства цитируют представителей администрации США, которые заявляют, что Белый Дом может ввести санкции против лиц, причастных к подавлению протестов.

Франция и Германия заняли иную позицию. Призвав власти Ирана уважать право на мирный протест, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности "диалога" с Тегераном и осудил риторику США, Израиля и Саудовской Аравии в связи с происходящим.