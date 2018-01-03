СМИ: при обстреле российской базы в Сирии уничтожены 7 самолетов

В результате минометного обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря были повреждены и фактически выведены из строя не менее 7 боевых самолетов. Ранения получили около 10 военнослужащих (не сообщается, российских или сирийских). Об этом со ссылкой на военные и дипломатические источники сообщает «Коммерсантъ». Официально Министерство обороны России пока не комментирует эту информацию.

Утверждается, что выведены из строя четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Обстреляли базу, как утверждается, радикальные исламисты. База Хмеймим находится в тылу сирийских правительственных войск.

Российские СМИ и официальные лица ранее сообщали об обстреле базы в другой день - 27 декабря. Тогда, как утверждается, люди и техника не пострадали.

Ранее министерство обороны России признало гибель 31 декабря двух военнослужащих в Сирии – разбился вертолет, в котором они летели. Как утверждается, причиной крушения стала техническая неисправность.

11 декабря авиабазу Хмеймим посетил президент России Владимир Путин, объявивший там о выводе российской группировки из Сирии. Российские базы в стране, однако, остаются, а российская авиация продолжает оказывать помощь войскам сирийского президента Башара Асада.