Экс-президенту Южной Кореи предъявлены новые обвинения

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, которая была отстранена от должности в прошлом году в связи с обвинениями в коррупции и помещена под стражу, предъявлены новые обвинения.

Как сообщает в четверг агентство Associated Press, Пак Кын Хе подозревают в незаконном получении более 3 миллионов долларов от трех бывших руководителей спецслужб страны.

Утверждается, что экс-президент использовала эти деньги на свои личные нужды, включая поддержку бизнеса своей подруги, а также на не предусмотренные законом вознаграждения для своих помощников.

Двум из тех бывших руководителей спецслужб, которые, как утверждается, передавали деньги экс-президенту, уже предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств.

Пак Кын Хе была отстранена от должности в марте 2017 года – после серии массовых протестов против коррупции. Сама она называет себя жертвой политических репрессий, ее адвокаты отказались участвовать в судебном процессе, а сама она, ссылаясь на болезнь, также давно не появлялась в суде, который проходит в Сеуле по выдвинутым ранее в адрес Пак Кын Хе обвинениям.