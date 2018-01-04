Адвокаты Трампа требуют запретить публикацию книги о Белом доме

Адвокаты президента США Дональда Трампа потребовали от Майкла Волффа, автора книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Дональда Трампа", и издательства Henry Holt and Co., которое намерено выпустить эту книгу в продажу, немедленно отказаться от публикации книги. Об этом сообщает Washington Post.

"Огонь и ярость" повествует о первом годе президентства Дональда Трампа, описывая непростые взаимоотношения между сотрудниками администрации. Автор использовал интервью, которые ему дали около 200 людей, в то или иное время сотрудничавших с Трампом.

Выход книги в свет намечен на 9 января, однако на этой неделе в прессе появились цитаты из нее, вызвавшие политический скандал с участием самого президента. Речь идет прежде всего о высказываниях его бывшего советника Стивена Бэннона, в интервью для книги назвавшего "изменой" и "непатриотичным поступком" встречу сына президента с российскими лоббистами, которые якобы располагали компроматом на Хиллари Клинтон, соперницу Трампа по предвыборной гонке. Эта встреча во время предвыборной кампании 2016 года стала предметом интереса специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего возможные связи команды Трампа с Россией.

Белый Дом в среду распространил заявление от имени Трампа, в котором президент дистанцировался от своего бывшего советника и заявил, что тот "потерял рассудок". Стив Бэннон в четверг заявил, что по-прежнему считает себя сторонником Трампа, охарактеризовав его как "замечательного человека".