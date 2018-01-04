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В Чечне по делу о гибели девушки задержан экс-сотрудник Росгвардии

Празднование Нового года в Грозном

В Грозном по делу о гибели 15-летней девушки в новогоднюю ночь задержан бывший сотрудник Росгвардии, сообщает сайт "Кавказ.Реалии".

По данным следствия, девушку убила случайная пуля, залетевшая в окно, когда на улице открыли стрельбу люди, отмечавшие Новый год.

Задержанный отрицает вину и настаивает, что вместе с ним в праздновании участвовали действующие сотрудники Росгвардии, которые и вели огонь.

В правоохранительных органах подтвердили: подозреваемый был уволен из Росгвардии в декабре.

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