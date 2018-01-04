Иран просит ООН осудить США за твиты Трампа

Власти Ирана обратились к Генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН с письмом, в котором требуют осудить Соединенные Штаты, обвиняя их в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела.

"Президент и вице-президент США в своих многочисленных абсурдных твитах подстрекали граждан Ирана к участию в подрывных акциях", - говорится в письме. Речь идет о реакции американского руководства на массовые протесты, которые уже более недели продолжаются в Иране.

Президент США Дональд Трамп в твиттере выступил в поддержку протестующих, заявив, что США окажут им помощь, "когда придет время". Акции протеста поддержал и вице-президент Майк Пенс. "Ситуация, когда люди в Иране поднимаются, требуя перемен в своей стране, должна быть близка всем свободолюбивым людям в мире",

сказал Пенс в интервью "Голосу Америки". Пенс заверил, что США и другие страны могут оказать огромную поддержку иранцам, если те продолжат борьбу за свободу и отвергнут радикальную идеологию, которая захватила их страну. По мнению Пенса, послание Трампа иранцам может быть столь же резонансным, как речь президента США Рональда Рейгана в марте 1983 года. Тогда Рейган назвал СССР "империей зла", настаивая на аморальности советского режима.

В то же время, представители администрации США подчеркивают, что Соединенные Штаты и их союзники не стоят за организацией протеста, они начались стихийно как выражение мнения иранского общества. Власти Ирана обвиняют в подстрекательстве к протестам не только США, но и Саудовскую Аравию и Израиль.

В столкновениях с силами безопасности в Иране за неделю погибли более 20 человек. Соединенные Штаты выступили за созыв заседания Совета Безопасности ООН по иранскому вопросу. Против этого выступила Москва. МИД России назвал призыв созвать заседание Совета безопасности "вредным и деструктивным".