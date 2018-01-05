"Огонек" без огонька

Нет праздника, на который возлагалось бы больше ожиданий, чем на Новый год - в этот день все должно точно соответствовать традициям, у кого семейным, а у кого личным, и споры консерваторов с новаторами по поводу того, смотреть ли в новогоднюю ночь телевизор и есть ли салат оливье, не закончатся, наверное, никогда.

Ольга Каминка:

В эту ночь идет невидимая схватка между традициями и романтикой. Оливье против шампанского, семья vs тусовка, голубой огонек против техно, криками «С Новымгодом!» на улице прохожим или сладким сном мордой в салате, гифками в мессинджерах или телепатической связью, новогоднее платье в пятнах или чужие ботинки на голую ногу, путин в кругу семьи или обнимашки под мостом в Текстильщиках... В 00:00 счет обычно 00:00. Не побеждает никто, потому что счастливы должны быть все. Но обязательно по-новому, не как в прошлом году.

Даже тем гражданам, которые неизменно отмечают этот праздник за накрытым столом и с включенным телевизором, время от времени хочется новизны: например, чтобы по этому телевизору хотя бы иногда показывали не те же лица, что и в предыдущие годы. Но на этот раз федеральные каналы россиян ничем не порадовали.

Елена Рыковцева:

К нам во взрослую компанию неожиданно пришел молодой человек 12-ти лет по имени Арсений. Он посмотрел на нас и вдруг сказал:

- Посидел покушал Путина послушал.

Мы онемели.

- Это что значит? - спросили мы едва обретя голоса.

- Это в интернете так описывают ваш Новый год, - авторитетно пояснил Арсений. - Посидел покушал Путина послушал.

Мы больше не знали что сказать. Мы дали Арсению чаю и торт.

Ольга Седакова:

Услышала прелестное "голубой ваганёк" - увы, только москвичи поймут: от Ваганьковского кладбища. Теперь иначе чем ВАГАНЁК телевизор не называю.

​Александр Сотник:

На 5 минут включили телевизор. Не для себя. Детей развлечь.

М-да...

Деды развлекали.

Это не "Голубой огонек", а "Голубой напалм".

60+ развлекают страну. И примкнувшая к ним бородатая женщина Киркоров. И прильнувшая к ней Баскова.

Кто сказал, что над дедушками надо смеяться? Это ведь грешно: ржать над инвалидствующими петросянами-винокурами. Я бы не решился - на том свете припомнят и отправят жариться...

Россия-1, ты мало того, что дёшево снимаешь (вижу, с деньгами совсем швах), ты еще и зрителя грешить заставляешь. Ну и сука ты, "Россия-1".​

Лера Манович:

Пытались смотреть по первому "Огонек" или как там называется эта передача с участием звезд эстрады. В смысле музыки она и раньше не была интересной, зато была приятной возможностью обсудить за столом, как кто выглядит. А теперь из-за этих омолаживающих операций вообще не поймешь - где кто. Все выглядят примерно как Леонтьев. Зубы тоже у всех одинаковые. Я даже Алену Апину не узнала. А я ее всегда узнавала.

Переключила и увидела Владимира Cпивакова. Который постарел как нормальный приличный человек. А не как эти вампиры, сосущие из народа деньги.

Александр Тимофеевский:

Я уже двадцать лет не смотрю телевизора, нет у меня этого гаджета ни дома, ни на даче, но фейсбук полон ссылками, прошел по одной из них и увидел Пугачеву с новой песней, которую она тут спела под оливье. Едет в автомобиле, а уверяет в том, что летает. Поет почти без голоса, но выглядит моложе, чем полвека назад - с копной непокорных волос, с нежной гладкой кожей. Я был ребенком, когда она взлетела, теперь я дедушка, а она все парит, упакованная, как прежде и даже лучше, но почему-то с крохотным голоском. Есть в этом какая-то ужасная драма. Не голодает же она, право слово, зачем тогда лезть в телевизор, выставляя себя на поругание? «Не прячьте моих морщин, они слишком дорого мне достались», - говорила Анна Маньяни. Морщины - защита, буквальная, ведь они - щит, объем и свидетельство, что была жизнь и в ней миллион алых роз, и не алых тоже. Без них - только юность, стеклянная, пластмассовая, идеально плоская, ткнешь, а там пусто, ничего нет.

Геннадий Смирнов:

Старый анекдот есть. Два зека смотрят телевизор, там Пугачева.

- Смотри, ей сколько нам, а у нас зубов нет и все болит, а она все как вчера.

- Так у нее питание-то какое! Каждый день белый хлеб, пряники, чифир.

Арина Бородина:

...А я вот ее защищаю и восхищаюсь. И думаю, что дело не том, что "лезет" или "голодает". Думаю, зная тв-реалии, что ее просят, Алла Борисовна, нам надо, чтоб вы были. Это нам добавит резонанса (и ведь так и есть, какой день обсуждают ее, Пугачеву обсуждают всегда, в этом сила имени ее). Она собирается и выходит. Не отказывается по ряду причин:)Да, голос и материал не тот (так где ж те авторы, что были и сама не пишет тоже), но выглядит как королева. Всем бы так. Меня и так шпыняют, что я ее так хвалю. Я не для спора, а просто я за нее. И для меня смотреть на нее было в Новый год по телевизору в кайф. Она шикарная, я ее люблю.

Екатерина Шульман:

В 2013-ом я эту тенденцию отметила впервые, в 2014-ом сформулировала. Телевизионная машина, понятно, ничего не заметила, продолжая общаться с воображаемым зрителем - проекцией своих страхов и самолюбований на белую стену. Программирующие упустили смену поколений и приняли увеличение среднего возраста (наша аудитория старше сорока!) за консервацию ностальгирующего советского пенсионера, который давно умер. Живые же утекали неостановимо. И вот прошедший 2017-ый стал годом, когда сеть победила иглу. Ютьюб (не холодильник, как ждали неисправимые адепты церкви Базиса и Надстройки) победил телевизор не количественно и не позиционно, а совершенно по Толстому: на него была наложена рука сильнейшего духом противника. Кажется, в этом году наиболее проницательный из них, Эрнст, вдруг очнулся и попытался что-то сделать, как-то приставить отваливающиеся куски плоти обратно - но поздно, поздно.

В конце года многие действительно ждали изменения новогодней программы на Первом канале. Соответствующая петиция к Константину Эрнсту собрала на Change.org почти 180 тысяч подписей:

Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!

У Вас есть много интересных проектов, но контент на канале нужно в корне менять! Первый канал, проведите пожалуйста опрос среди своих телезрителей с использованием соцсетей о том, как улучшить новогоднее шоу 2018 года.

Однако ничего принципиально иного зрители Первого канала так и не увидели.

Corpuscula:

Вообще новогодние эфиры с каждым годом все хуже и хуже, не только эти "огоньки", а весь день 31-го декабря и дальше почти всю каникулярную неделю. Дело в том, что рекламодатель Новый Год не любит, считая, что размещаться в эти дни не эффективно. Все всё уже купили, объелись, ушли в гости и на внешние раздражители не реагируют.



Соответственно телеканалы рейтинговый контент приберегают для другого времени, сотрудники уходят на каникулы, а эфир забивается разным "на тебе боже, что нам не гоже" - старыми советскими фильмами или собственными старыми передачами.

Так что который год уже стойкое ощущение, что телеканалы знают, что никто их давно не смотрит, и просто забивают сетку, чем попало.



Но оставалось чисто имиджевое праздничное шоу до и после выступления президента. То, что идет фоном под салат. Напуганный сетевым митингом Первый канал провел голосование в среде обитания целевой аудитории - на Одноклассниках, получил список практически тех же звезд, но с некоторыми перестановками, и слепил с чистой совестью ровно то же самое, что и всегда, только первым выступил Лепс, а бестолковые музыкальные номера были сняты как бы на улице (половина на хромокее, как я понимаю). Ведущих, наименее раздражающих Урганта, Аллу Михееву и Нагиева, засунули в бутафорский автобус, который едет по улицам Москвы, символизируя близость к народу. Отдельно ведущие предупредили, что всех, кто сейчас будет петь, вы выбрали сами.Так что нефиг жаловаться потом. Усекли?



Но самое смешное, что те, кто оказался в конце списка и кого в петиции требовали запретить - Алла Пугачева и с чуть лучшим результатом Филипп Киркоров, все равно были! Потому что, как я понимаю, не позвать их нельзя, а то они обидятся. Может быть, они уже делают это бесплатно, лишь бы засветиться. Причем, Аллу Пугачеву никто больше не позвал.



А что же на конкурирующем канале, на Россиюшке? Всё то же, только в традиционных декорациях "огонька", где статисты в октябре изображают веселье, а на сцене ровно тот же Лепс, Ани Лорак и Киркоров, только вместо Урганта и Михеевой у этих Малахов и Гришаева.



Эрнст просто припудрил ровно тот же новогодний набор, всё те же рожи в другом освещении.

Но одно существенное изменение всё же было - появление "нативочки". Проще говоря, в программу были вставлены номера рекламодателей. <...> В следующем году тренд, видимо, расширится - программа будет наполовину состоять из песен и танцев, предоставленных сотовыми операторами и торговыми сетями, если удастся их убедить, что в таком виде их реклама не пройдет мимо занятого едой обывателя. И, возможно, по первости это будет намного лучше Киркорова с Лепсом.

Новогодним шоу остались недовольны и "патриоты":

​Виталий Милонов

Они продолжают издеваться над нормальными россиянами, пичкая на Новый год третьесортной попсой. Авторы этого отстоя точно не имеют духовных и исторических корней, идущих из Великой Русской Культуры нашей Великой многонациональной страны. Телевизор можно включать за 10 минут до нового года, увидеть настоящего человека - нашего президента. И, затем, выключить ради уважения к Пушкину, Блоку, Анне Герман, Утёсову. Простите нас, певцы Руси, мы снова копируем американскую помойку азиатского замеса на польском самогоне.

Многие комментаторы советуют не ждать милостей от Первого канала и переходить наконец на альтернативные новогодние развлечения.

Михаил Шнейдер:

Писатель Борис Акунин в понедельник, 1 января, выложил на своей странице в Facebook первую главу заключительного романа серии, посвященной Эрасту Фандорину.

А вы говорите "Голубой огонёк"

Яна Янина:

Вы всё тв ругаете, а мне нравится. Я вот сегодня с огромным удовольствием посмотрела по Культуре прямую трансляцию из Вены концерта Венского филармонического орекстра произведений Штрауса - это реально праздник! Даже гусь под него пошел - оказалось, вполне вкусный - зря ругалась. Особенно мне удалась в нём начинка))) Гречка, яблоки и чернослив. Или первого всё вкуснее, не знаю).

А про ТВ - замечательная новогодняяя программа на моем любимом канале "Санкт-Петербург" (жаль, не федеральный) была! В Юсуповском дворце сначала Голубой огонек был - до 12 показывали, потом тоже достойная. На Культуре (тоже любимый) - всегда замечательные программы новогодние тоже. А про звезд наших что хочу сказать - давно на них не жалуюсь. Пусть одни и те же, да. Но они из нашего детства и эта стабильность мне нравится! А когда каждый из них уходит в мир иной - мы же сразу печалимся, понимаем, что уходит кусочек нашего детства, юности. Кнопки есть у ТВ, кнопки! Просто важно выбирать, что смотреть.

Сталингулаг:

Обожаю этот новогодний жанр, когда люди с чистым и незамутненным разумом из года в год с видом юного натуралиста открывают для себя неизвестный мир телевидения и пишут наполненные детским искренним возмущением посты: а что, Пугачева ещё поёт? Ой, как же надоел этот Басков! А что, кроме Ротару больше никого нет? — традиционно спрашивают они. А кого вы хотели увидеть в телевизоре, цель которого по-возможности развлекать пенсионеров в последние годы их жизни? Фараона, поющего, как он ровно пять минут назад трахнул суку в мерсе, например? Или бурчащего Скриптонита: деньги сучки деньги сучки? Или Оксимирона, читающего про Авессалома? А, наверное, вы ждали, что Эрнст пригласит Кендрика Ламара, чтобы тот фитанул с Кобзоном. Солнце - светит, снег - холодный, телевизор - показывает говно, вода - мокрая. Сохраните этот пост, чтобы перечитать его через год, не благодарите

Но если новогодний телевизионный ад был предсказуемым, то новшеств, которые в этом году сопровождали "народные гуляния" в центре Москвы, не ждал никто: часть центра города оказалась обнесена заборами и окружена кордонами полиции. Не повезло не только тем, кто в новогодние праздники хотел прогуляться по городу, но и жителям центральных улиц, которых то и дело отказывались пускать домой.

Григорий Константинопольский:

Гулял по Москве, в центре, в районе Тверской и прилегающих переулков... Все перекрыто. Никуда не пускают - говорят - обходите там то... А там то говорят - обходите вот там ... А вот там говорят - мероприятие закончено - пока не пустим. Но это не надолго, можете подождать час . Или пол часа , или два - и пропуск возобновится. Такой приказ. А можно я Вас и ваши ответы сниму на видео?- говорю. Нет- отвечает мне мент - нельзя меня снимать. Вы выложите это в сеть с негативными комментариями и меня потом уголовники найдут и убьют - говорит ... Кругом заборы, все ходят строем, играет весёлая музыка. Что ж .. Я в романе Салтыкова - Щедрина . Фарс и шизофрения. Ни возмущаться , ни с спорить , ни ругаться - нет сил и желания. Надеюсь Вам все это нравится, а я поеду к себе в деревню.

Румата Эсторский:

Это ужасно! Напоминает похороны Сталина. Все к чему прикасается власть, превращается в [дерьмо]!

Непонятно зачем это вообще надо делать? Весь центр парализован.

Заходить туда страшно. Металлические заборы, грузовики поперек улиц, омон!

И это на все 10 дней!

Работа отелей парализована, видели, как постояльцы 4сезонс катили чемоданы по улице в сопровождении носильщиков. Магазины, рестораны, кинотеатры - всему бизнесу [конец] на время каникул! <...>

В общем. НЕ ХОДИТЕ в центр.

Там все ужасно организовано. Эти "народные гуляния" - явно не для народа. Вообще непонятно для кого они? Такая вялотекущая "Ходынка", растянутая на 10 дней.

При том, что в обычном режиме, всегда все было отлично. Без омона, загородок, "организации" движения и "народных гуляний".

Наталья Пустынникова:

Неделю назад я прошла по Зарядью. Решила сегодня дочери и друзьям показать. Ну, в общем, показала, можно сказать... не совсем Зарядье, и даже совсем не Зарядье, но Москву характеризует не меньше...

Все мы, кто вышел на Охотный ряд, дальше могли идти через Театральный проезд до Лубянки и обратно. В сторону Кремля

- два кордона с рамками. И мы внезапно застряли у самого перехода к Никольской у Площади революции, потому что там тоже был вход на пятачок с шашлыками, киосками и каруселью, а выхода не было...

И все это - под какие-то отголоски бравурного, но слаборазличимого музыкального бум-бума. И какие-то ряженые с бубнами, проходят сквозь толпу по диагонали...

Потолкавшись и пробравшись обратно за спиной у Маркса огородами мимо Метрополя, пересекли Театральный, плюнули, потому что к фонтану у Большого тоже не подойти, и двинулись мимо ЦУМа на Петровку. На Тверскую заглядывать не хотелось. Подруга дочки была там 31-го и уже предупредила, что и там то же самое...

Так мы бежали позорно из центра в Отрадное...

В общем, хотя и на общественном транспорте были, но как-то это мало помогло...

И я не знаю, что должны были думать гости столицы, бегая вдоль заборов, пытаясь найти проход. Хотя бы указатели скотчем примотали, куда можно двигаться который должен же был остаться после экстренного ремонта гостиницы "Москва".

Божена Рынска:

Чтоб у Собянина перистальтика так работала, как организовано движение людей, - пишут очевидцы. А вот вы не все мне верили, что в городе Москве новогодний геноцид.

Дмитрий Гудков:

А что оцепление в Москве уже снято? То есть, простите, новогодние праздники закончились? То, что было на Тверской и в окрестностях эти дни, торжествами назвать нельзя. Перегорожено все: вокруг рамки, полиция, обыски… Дети – хозяева концентрационного лагеря.

Идешь по Тверскому бульвару – и упираешься в забор: не пройти. Пытаешься свернуть к Маяковке по боковым улочкам – перегорожено! Ныряешь в метро в надежде выйти на Тверскую-Ямскую – опять забор.

Стоит маленький, щуплый, юный «борец с терроризмом», мерзнет под фуражкой и повторяет только одно: «Входа нет. Выхода нет. Никуда нельзя». А что же ты тут стоишь, родное сердце? Зачем? Держиморда Подопризабор.

От каких террористов может защитить такой загон? У него скапливаются люди – и это и есть самая настоящая опасность. А уж если бандитам нужно прорваться на саму Тверскую – так от их выстрелов вот эти никому не нужные «правоохранители» не спасут, сами полягут в первых рядах.

Зато праздник, на который потрачены безумные миллиарды, загублен на корню. Пока телевизор показывает бутафорскихх москвичей и гостей города, восхищающийся какими-то балеринами посреди проезжей части (это красиво, да?), настоящие москвичи, чертыхаясь, продираются закоулками, по пути не раз и не два предъявляя сумки шаловливым ручкам силовиков.

Но ничего. Заборы, рамки, мы уберем вместе с Собяниным.

Галина Мусько:

У нас теперь и новогодние гуляния строго вдоль полицейских кордонов?

Полина Артеменкова:

Пытались с собакой и ребёнком выйти на Тверскую и показать то, что наблюдали несколько дней из окна. Полиция не пускала без объяснения причины. В другом переулке сработало то, что мы с собакой и нас выпустили, видимо полицейский решил, что мы на проезжей части живем и надо к дому пройти. Театр абсурда. Все действие было ещё хуже, чем новогодняя погодка.

Алексей Булава:

Я вот тоже не понял для кого все это делалось. Никуда нельзя, тут стой, здесь не стой, хрен куда пройдешь. В общем, в Мск на НГ лучше не ехать.

Ирина Жемчужникова:

Я понимаю, что безопасность людей превыше всего и что есть актуальная угроза терактов, но надо же было как-то организовать все это поумнее, если такое вообще возможно.

Владимир Агруц:

Ответ на поверхности. Они просто боятся. Того, что гуляющую под самым Кремлем миллионную толпу уже не получится остановить. В случае чего.

Особенно, в свете последних событий. В Иране, в той же Молдове и тд.