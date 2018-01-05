Книга, потрясшая Белый дом

Еще не появившаяся в продаже книга американского журналиста Майкла Волффа "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри" стала главным политическим событием нового года в Вашингтоне. Книга повествует о первых месяцах президентства Дональда Трампа, главным образом, на основе интервью с людьми из его окружения. Сенсационные цитаты из книги уже разошлись по заголовкам многочисленных статей.

Критики Трампа настаивают: это сочинение доказывает их утверждения о том, что президент не соответствует занимаемой должности. Сторонники Трампа говорят, что в этой книге нет ничего, кроме слухов и домыслов, а адвокат главы американского государства требует от издательства задержать выход в свет этой книги, угрожая судебным преследованием.

Если верить самому Майклу Волффу, книга стала результатом его многомесячного наблюдения за деятельностью президентской администрации. Он получил почти неограниченный доступ в Белый дом, санкционированный якобы самим президентом, и провел более чем две сотни интервью с людьми из окружения Дональда Трампа. Впрочем, кто из ближайшего окружения президента сотрудничал с Волффом, непонятно. Очевидно лишь, что большая часть сенсационных цитат принадлежит бывшему главному стратегу администрации Трампа Стивену Бэннону, который ушел из Белого дома несколько месяцев назад. Он не отказывается от авторства приписываемых ему слов. Сам Дональд Трамп называет книгу фальшивой, говоря о том, что не давал ее автору доступ в Белый дом:

Любопытно, что сам Волфф делает важную оговорку. Он признает, что нередко его источники давали противоречивую информацию и ему приходилось что-то додумывать, создавая и из штрихов кажущуюся ему верной картину происходящего. И получился портрет президента, который в действительности не рассчитывал на победу на выборах, пришел в Белый дом неподготовленным к роли руководителя государственной машины, портрет человека, личные качества которого разительно отличаются от его предшественников на посту президента США.

Например, в удачной, по словам самого Волффа, выдержке из книги, опубликованной журналом New York Magazine, говорится, что фактически никто из ближайших помощников Трампа и сам кандидат не верили в его победу буквально до последней минуты. Келиэн Конвей, самая заметная в предвыборные недели представитель кандидата Трампа по связям с прессой, якобы пыталась использовать свои контакты в средствах информации, чтобы получить работу в одной из телекомпаний чуть ли не в день выборов.

Своя собственная инаугурация якобы ввела президента в депрессивное состояние, потому что на ней не было звезд поп-культуры первой величины

Сам Дональд Трамп, утверждает Волфф, не верил в победу, а исходил из того, что не совсем разгромное поражение на президентских выборах принесет ему известность, которая многого стоит, которую можно монетизировать. "Я буду самым знаменитым человеком в мире", – якобы сказал Дональд Трамп одному из своих помощников в самом начале предвыборной кампании. Разные собеседники автора книги много говорят о невежественных репликах Трампа, нелюбви к чтению и любви к ток-шоу на кабельных телеканалах. Своя собственная инаугурация якобы ввела президента в депрессивное состояние, потому что на ней не было звезд поп-культуры первой величины. Его дочь Иванка, согласно Волффу и его источникам, вынашивает идею борьбы за президентство, считая, что у нее есть шансы стать первой женщиной-президентом.

Самое серьезное внимание на этом вполне скандальном фоне привлекла реплика Стивена Бэннона, точнее, его оценка поведения сына президента Дональда Трампа – младшего, который во время предвыборной кампании решил встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой, посулившей ему некие компрометирующие Хиллари Клинтон документы. Бэннон назвал эту встречу, в которой также участвовали тогдашний глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и зять Трампа Джаред Кушнер, "изменнической" и "непатриотичной". Такое предложение Весельницкой, по его словам, должно было спровоцировать звонок в ФБР.

Противники Дональда Трампа уже ухватились за эти слова Бэннона как за подтверждение подозрений о сговоре людей Трампа и представителей Кремля. Сам президент Трамп отозвался на эту фразу репликой о том, что после того, как Бэннон покинул Белый дом, Бэннона покинул разум.

Как считает американский публицист, автор нескольких книг Дэвид Саттер, эта книга заслуживает критичного отношения:

Я бы сказал, что это сочинение, скорее, не заслуживает доверия

– Я прочитал выдержки из этой книги, поскольку книга еще не опубликована, и у меня сложилось сильное впечатление, что вопреки утверждениям самого автора, он получил информацию из вторых и третьих рук. Сам автор не был участником событий, которые он описывает. И если даже многие из этих сведений соответствуют действительности, что не является очевидным, некоторые люди отвергают приписываемые им фразы. Мы не можем быть уверены, что он верно отразил атмосферу этих событий, что был осведомлен о важных деталях. Например, когда он говорит о том, что Трамп был удивлен своей победе на президентских выборах, это не означает, что Трамп начал кампанию в расчете на поражение. А это одно из самых сенсационных, насколько я понимаю, открытий этой книги. Я бы сказал, что это сочинение, скорее, не заслуживает доверия.

​– На страницах этой книги, по крайней мере тех, которые нам доступны, дан образ Дональда Трампа – человека, который волею обстоятельств оказался в должности, которой он, грубо говоря, не соответствует. По крайней мере, именно на этом делают сейчас акцент многочисленные комментаторы.

– Идет кампания с целью убедить страну в том, что он не соответствует президентской должности, что он умственно неполноценен. Я лично считаю, что он по своему складу плохо вписывается в привычные нам понятия о президенте, но я не думаю, что он не соответствует этой должности. На мой взгляд, мы стали свидетелями рождения целой индустрии, которая выполняет запрос определенной части общества, требующей от журналистов любую негативную информацию о Дональде Трампе. И трудно ожидать от людей, участвующих в этой кампании, особой объективности. Они, на мой взгляд, не были объективны до сих пор.

Очень вероятно, что целью людей, которые предоставили ему информацию, было сведение собственных счетов

Даже такие крупные средства информации, как New York Times и CNN, продемонстрировали в некоторых случаях пренебрежение журналистскими стандартами, когда дело доходило до освещения президентства Трампа. Что в такой ситуации можно ожидать от Майкла Волффа, автора с двусмысленной репутацией? Мало того, очень вероятно, что целью людей, которые предоставили ему информацию, было сведение собственных счетов, особенно в столь разобщенном Белом доме, как Белый дом Трампа. Это также необходимо принимать во внимание, когда мы говорим об этой книге.

– Тем не менее, Белый дом обеспокоен последствиями публикации этой книги и даже пригрозил издателю судебным преследованием, требуя отказаться от ее публикации. Это затея, скорее всего, неисполнимая, не так ли?

Я сомневаюсь, что сам Трамп допустил журналиста в Белый дом

– Как правило, почти невозможно предотвратить выход книги об общественном деятеле, таком как президент, если только ее герой не докажет, что публикация содержит заведомо фальшивые умышленные заявления, сделанные с целью подрыва его репутации. Планка уровня доказательств в таких делах поднята очень высоко. Можно предположить, что делая такое предупреждение, адвокаты Трампа считают, что в книге есть неопровержимая ложь, которая может быть основанием для судебного иска о запрете публикации.

– Несколько парадоксально при этом слышать, что именно Трамп якобы санкционировал доступ Волффа, человека который написал нелестную книгу о Руперте Мердоке, в Белый дом, хотя сейчас говорят, что кто-то в Белом доме посчитал, что Трамп хочет, чтобы Волфф писал такую книгу.

– Все это выглядит странно. Я сомневаюсь, что сам Трамп допустил журналиста в Белый дом. Скорее всего, кто-нибудь из его окружения сделал это с совершенно определенной целью.