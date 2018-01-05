Президента Молдавии снова временно отстранили от должности

Конституционный суд Молдавии в очередной раз временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Решение принято по запросу депутата от прозападной Демократической партии, который утверждал, что президент повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с российской пропагандой. Конституционный суд пришел к выводу, что "президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей".

Суд также разрешил заблокировать российские теле- и радиопрограммы в обход президента. Временно исполнять обязанности главы государства для утверждения этого документа будет спикер парламента или премьер-министр.

Ранее Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия Додона 2 января. Это произошло после того, как глава государства повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры семи членов правительства. По закону он может это сделать только один раз.

В октябре прошлого года Конституционный суд Молдавии уже лишал Додона права назначить министра. Глава государства несколько раз отказывался утвердить кандидатуру Евгения Стурзы на пост руководителя Министерства обороны. После решения суда за него это сделал Андриан Канду.